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The Mirror: Рияд Марез покинет «Лестер» по окончании сезона

The Mirror: Марез покинет «Лестер» по окончании сезона
Eurosport

19 ч. назад

Алжирец хочет перейти в топ-клуб.

Марез рассчитывает перейти в один из клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Как сообщает The Mirror, полузащитник был недоволен решением главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира заменить его в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем».

Между тренером и игроком произошел разговор, в ходе которого алжирец заявил, что покинет «Лестер» летом.

  • В сезоне-2016/17 Марез сыграл за «Лестер» 44 матча, забил 9 мячей и сделал 7 ассистов.
  • Контракт 26-летнего полузащитника с «Лестером» рассчитан до 2020 года.

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