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The Mirror: Рияд Марез покинет «Лестер» по окончании сезона
Алжирец хочет перейти в топ-клуб.
Марез рассчитывает перейти в один из клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Как сообщает The Mirror, полузащитник был недоволен решением главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира заменить его в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем».
Между тренером и игроком произошел разговор, в ходе которого алжирец заявил, что покинет «Лестер» летом.
- В сезоне-2016/17 Марез сыграл за «Лестер» 44 матча, забил 9 мячей и сделал 7 ассистов.
- Контракт 26-летнего полузащитника с «Лестером» рассчитан до 2020 года.
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