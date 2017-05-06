The Mirror: Рияд Марез покинет «Лестер» по окончании сезона

Марез рассчитывает перейти в один из клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Как сообщает The Mirror, полузащитник был недоволен решением главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира заменить его в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем».

Между тренером и игроком произошел разговор, в ходе которого алжирец заявил, что покинет «Лестер» летом.

В сезоне-2016/17 Марез сыграл за «Лестер» 44 матча, забил 9 мячей и сделал 7 ассистов.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Лестером» рассчитан до 2020 года.

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