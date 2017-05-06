Красный кирпич. Почему «Ливерпулю» не нужно в Лигу чемпионов

Юрген Клопп – огнеопасный, но монозадачный тренер. Эта особенность отлично видна на дистанции – всю сознательную карьеру немец напрочь игнорировал то, что казалось ему второстепенным.

Ради двух салатниц с «Боруссией» Юрген забил сначала на ЛЕ (третье место в группе), а потом и на ЛЧ (последняя строчка после «Арсенала», «Марселя» и «Олимпиакоса»). Затем Клопп переключился на международный формат, но две достойные кампании в Лиге чемпионов (финал и четвертьфинал) ликвидировали интригу в Бундеслиге: там легко побеждала «Бавария».

В дебютный сезон в «Ливерпуле» Юрген изменил себе и напрягся в трех турнирах (АПЛ, Кубок Лиги, Лига Европы), но везде провалился и оставил «Энфилд» без еврокубков. С одной стороны, это был крах. С другой – грандиозный шанс подготовить и презентовать цельный продукт, а не страдать из-за сурового европейского графика.

В итоге освободившийся от перелетов «Ливерпуль» стал самой романтичной командой в АПЛ-2016/17. За Нормального правда хочется болеть, ведь его успех (пусть пока и локальный) парадоксален.

У мерсисайдцев шестой по стоимости состав в лиге, но они сражаются за тройку. Возраст тоже не мешает: обойма «Ливерпуля» вторая по молодости в чемпионате (ниже только юниоры «шпор»), но «красные» так и не уступили ни «МЮ», ни «Челси», ни «Сити», ни «Арсеналу», ни «Тоттенхэму». Соседи из «Эвертона», которые базируются на седьмой строчке, вздернуты дважды за сезон – Клоппа нужно уважать хотя бы за это.

В теории «Ливерпуль» мог уже сейчас биться за золото с «Челси» (состав в 1,4 раза дороже), но мерсисайдцев подвел Кубок Африки и травмы. Хендерсон (лучший по отборам – 3,7 за матч) не играл с февраля, и непонятно, когда вернется, а Мане (лучший по голам – 13 штук) пропустил январь (отъезд на КАН) и трагически поломался в первый день апреля.

Несмотря на все беды, «красные» еще могут разнести АПЛ по результативности, хотя в их обойме нет ни одного футболиста, который бы претендовал на победу в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Зато есть пять игроков, набравших больше 10 баллов по системе «гол+пас». На подходе – Дивок Ориджи, которому осталось одно полезное действие для вступления в этот клуб.

Имеется и еще один факт, который доказывает, что Клоппо действительно поставил «красным» игру: «Ливерпуль» – третий в Европе (после «Реала» и «Тоттенхэма») по количеству созданных моментов (449). Характерно, что красивейший гол сезона спродюсировали тоже парни в красном – Эмре Джан не зря разрядил айпад, пересматривая собственную бисиклету.

Мерсисайдцы не разорвали Премьер-лигу только по двум причинам. Во-первых, идеальная пара в обороне (Ловрен плюс Матип) совместно провела меньше половины матчей за сезон. Во-вторых, «Ливерпулю» остро не хватило человека, который мог бы рулить позиционными атаками. Отсюда – все потери во встречах, где нужно было играть первым номером (от «Бёрнли» до «Пэласа»).

Разумеется, сейчас на «Энфилде» мечтают квалифицироваться в Лигу чемпионов, но это желание стратегически бессмысленно. Практика последних сезонов («Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Лестер», «Челси») доказывает, что стабильно выступать в двух сложнейших турнирах нереально – нужно расставлять акценты. Тем более, «Ливерпулю», у которого нет ни глубины состава, ни толковой ротации (Клопп не любит жонглировать игроками).

При попадании мерсисайдцев в ЛЧ воплотится типичный для Англии сценарий: «красные» доберутся максимум до четвертьфинала (если повезет), а в чемпионате будут отчаянно цепляться за четвертое место, чтобы услышать гимн Лиги и через год. При таком раскладе даже хомяк, который бегает по колесу, будет чувствовать себя в разы лучше, чем загнанные и отчаявшиеся герои «Энфилда».

Гораздо разумнее аккуратно сползти на пятое место и сконцентрироваться на трансферном рынке. За последние два сезона «Ливерпуль» ушел в минус всего на 6 миллионов евро («Сити» – на 320), так что накопления у клуба однозначно есть. Репутация для звезд – тоже: классных игроков расстроит нехватка ЛЧ, но воодушевит работа с Клоппом и пение «Энфилда».

Дальше все элементарно: нужно слить Лигу Европы (ее, в отличие от ЛЧ, совсем не жалко) и отдать все силы для триумфа в Премьер-лиге-2017/18. Учитывая, что в этом сезоне «Ливерпулю» банально не хватило качественных футболистов, первое за 28 лет золото не выглядит чем-то сказочным. Особенно в ситуации, когда другие гранды будут инвестировать силы в турнир, официально приватизированный хитрыми испанцами.

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