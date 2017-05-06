Daily Mail: Райан Гиггз посещает психиатра после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Гиггз регулярно посещает психиатра с лета 2016 года. После ухода из «МЮ» у валлийца началась затяжная депрессия/

Как сообщает Daily Mail, помимо неопределенности с профессиональной деятельностью, Гиггза беспокоит бракоразводный процесс с женой Стэйси. В настоящий момент пара делит состояние в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Райан Гиггз выступал за «МЮ» с 1990 по 2014 годы и провел за манкунианцев 963 матча.

2 июля 2016 года Гиггз покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» с целью попробовать себя в роли главного тренера в другом клубе.

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