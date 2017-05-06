Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Как игрок Н'Голо Канте лучше, чем был я»

«Думаю, Канте как игрок лучше меня. Он сильнее в верховой борьбе и умелее в отборах. Он покрывает большую площадь поля и прибавляет в игре в пас, особенно в атакующую зону. Я считаю, что это здорово», – цитирует Конте Goal.com.

Канте в апреле был признан игроком сезона в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов.

Конте завершил игровую карьеру в 2004 году. Экс-полузащитник «Ювентуса» пять раз выигрывал чемпионат Италии.

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