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Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани: «Людям нравится видеть, как Пеп Гвардиола терпит неудачу»
Защитник верит, что испанец еще проявит себя в Англии.
«Технические и тактические наработки Пепа похожи на то, что мы видели раньше. Думаю, именно поэтому людям нравится видеть, как он терпит неудачу.
У меня было много отличных качественных тренеров, но Пеп действительно особенный. Да, в этом сезоне он не оторвался, но я не сомневаюсь, что при правильном отношении и нужном количестве времени дела пойдут совсем по-другому. Гвардиола способен на очень многое.
У нас есть тренер, который имеет очень четкое видение стиля игры, и у нас есть команда, которая приложит все усилия к тому, чтобы воплотить это в жизнь», – цитирует Компани Goal.com.
- Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года.
- После 34 туров «горожане» занимают четвертое место в таблице АПЛ с 66 очками.
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