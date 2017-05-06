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Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани: «Людям нравится видеть, как Пеп Гвардиола терпит неудачу»

Компани: «Людям нравится видеть, как Гвардиола терпит неудачу»
Eurosport

12 ч. назад

Защитник верит, что испанец еще проявит себя в Англии.

«Технические и тактические наработки Пепа похожи на то, что мы видели раньше. Думаю, именно поэтому людям нравится видеть, как он терпит неудачу.

У меня было много отличных качественных тренеров, но Пеп действительно особенный. Да, в этом сезоне он не оторвался, но я не сомневаюсь, что при правильном отношении и нужном количестве времени дела пойдут совсем по-другому. Гвардиола способен на очень многое.

У нас есть тренер, который имеет очень четкое видение стиля игры, и у нас есть команда, которая приложит все усилия к тому, чтобы воплотить это в жизнь», – цитирует Компани Goal.com.

  • Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года.
  • После 34 туров «горожане» занимают четвертое место в таблице АПЛ с 66 очками.

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