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«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль» и вышел на третье место чемпионата Англии

«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль» и вышел на третье место
Eurosport

12 ч. назад

Крупная победа над «Кристал Пэлас» обеспечила буст в таблице – 5:0.

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 5:0

Голы:

1:0 – Давид Сильва, 2

2:0 – Венсан Компани, 49'

3:0 – Кевин де Брёйне, 59'

4:0 – Рахим Стерлинг, 82'

5:0 – Николас Отаменди, 90+2'

  • Давид Сильва забил самый быстрый гол «Манчестер Сити» в сезоне-2016/17.
  • «Горожане» набрали 69 очков и обогнали «Ливерпуль», который шел третьим.
  • «Кристал Пэлас» завис на 16-м месте с 38 баллами.

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