Eurosport
«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль» и вышел на третье место чемпионата Англии
Крупная победа над «Кристал Пэлас» обеспечила буст в таблице – 5:0.
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 5:0
Голы:
1:0 – Давид Сильва, 2
2:0 – Венсан Компани, 49'
3:0 – Кевин де Брёйне, 59'
4:0 – Рахим Стерлинг, 82'
5:0 – Николас Отаменди, 90+2'
- Давид Сильва забил самый быстрый гол «Манчестер Сити» в сезоне-2016/17.
- «Горожане» набрали 69 очков и обогнали «Ливерпуль», который шел третьим.
- «Кристал Пэлас» завис на 16-м месте с 38 баллами.
Все о чемпионате Англии на Eurosport.ru
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте