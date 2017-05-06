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Владимир Стогниенко: «Занятно посмотреть на Леонида Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси»

Стогниенко: «Занятно посмотреть на Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси»
Eurosport

10 ч. назад

Или любом другом клубе кроме ЦСКА.

Комментатор телеканала Eurosport поделился мнением о будущем экс-тренера ЦСКА в Англии.

«Я лично не слышал о конкретных предложениях Леониду Слуцкому от иностранных команд. Мне говорили, что его работа в Англии не очень возможна. Лично мне было бы невероятно интересно посмотреть на Слуцкого в Чемпионшипе. Там занятный и крайне интересный турнир.

Было бы занятно посмотреть на Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси». Но на самом деле, если бы он возглавил любой клуб, то за этим уже было бы интересно понаблюдать», – заявил Стогниенко в эфире радио «Спорт».

  • Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года после семи лет работы в клубе.
  • Последние полгода специалист живет в Англии, где готовится к возобновлению тренерской карьеры.

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