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Владимир Стогниенко: «Занятно посмотреть на Леонида Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси»
Или любом другом клубе кроме ЦСКА.
Комментатор телеканала Eurosport поделился мнением о будущем экс-тренера ЦСКА в Англии.
«Я лично не слышал о конкретных предложениях Леониду Слуцкому от иностранных команд. Мне говорили, что его работа в Англии не очень возможна. Лично мне было бы невероятно интересно посмотреть на Слуцкого в Чемпионшипе. Там занятный и крайне интересный турнир.
Было бы занятно посмотреть на Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси». Но на самом деле, если бы он возглавил любой клуб, то за этим уже было бы интересно понаблюдать», – заявил Стогниенко в эфире радио «Спорт».
- Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года после семи лет работы в клубе.
- Последние полгода специалист живет в Англии, где готовится к возобновлению тренерской карьеры.
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