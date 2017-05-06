Владимир Стогниенко: «Занятно посмотреть на Леонида Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси»

Комментатор телеканала Eurosport поделился мнением о будущем экс-тренера ЦСКА в Англии.

«Я лично не слышал о конкретных предложениях Леониду Слуцкому от иностранных команд. Мне говорили, что его работа в Англии не очень возможна. Лично мне было бы невероятно интересно посмотреть на Слуцкого в Чемпионшипе. Там занятный и крайне интересный турнир.

Было бы занятно посмотреть на Слуцкого в «Мидлсбро» или «Суонси». Но на самом деле, если бы он возглавил любой клуб, то за этим уже было бы интересно понаблюдать», – заявил Стогниенко в эфире радио «Спорт».

Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года после семи лет работы в клубе.

Последние полгода специалист живет в Англии, где готовится к возобновлению тренерской карьеры.

Все новости чемпионата Англии

Тонна крутых видео в нашем youtube канале

Самые крутые фото и видео из мира спорта в инстаграме