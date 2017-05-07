Eurosport
«Он рыдает утром и днем. Он не добьется успеха». Лучшие панчи Моуринью и Венгера друг о друге
Два великих тренера уже 12 лет общаются как восьмиклассники.
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- «Арсенал» сыграет с «МЮ» 7 мая, и Eurosport.ru проведет лайв матча.
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