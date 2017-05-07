Daily Mail: «Арсенал» предложит 100 миллионов евро «Монако» и гарантирует Мбаппе место в старте

«Арсенал» настроен всерьез побороться за 18-летнего вундеркинда из «Монако» и готов выплатить требуемые монегасками 100 млн евро.

Лондонцам будет сложно выдержать конкуренцию со стороны таких клубов, как «Реал», «Ювентус» и «МЮ», но у «Арсенала» имеется свой козырь. «Канониры» готовы гарантировать Мбаппе место в стартовом составе на каждую игру, чего не могут себе позволить большинство грандов, сообщили Daily Mail источники в лондонском клубе.

Мбаппе забил 24 мяча в 40 официальных матчах сезона-2016/17.

В четверг Арсен Венгер признался, что летом гостил у Килиана дома и пытался привести его в «Арсенал», но потерпел неудачу.

Помимо Мбаппе, «Арсенал» проявляет интерес к Пьеру-Эмерику Обамеянгу из дортмундской «Боруссии».

Все новости трансферного рынка

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм