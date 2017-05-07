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Daily Mail: «Арсенал» предложит 100 миллионов евро «Монако» и гарантирует Мбаппе место в старте

Daily Mail: «Арсенал» предложит 100 миллионов евро «Монако» и гарантирует Мбаппе место в старте
Eurosport

17 ч. назад

«Канониры» пошли на ухищрения.

«Арсенал» настроен всерьез побороться за 18-летнего вундеркинда из «Монако» и готов выплатить требуемые монегасками 100 млн евро.

Лондонцам будет сложно выдержать конкуренцию со стороны таких клубов, как «Реал», «Ювентус» и «МЮ», но у «Арсенала» имеется свой козырь. «Канониры» готовы гарантировать Мбаппе место в стартовом составе на каждую игру, чего не могут себе позволить большинство грандов, сообщили Daily Mail источники в лондонском клубе.

  • Мбаппе забил 24 мяча в 40 официальных матчах сезона-2016/17.
  • В четверг Арсен Венгер признался, что летом гостил у Килиана дома и пытался привести его в «Арсенал», но потерпел неудачу.
  • Помимо Мбаппе, «Арсенал» проявляет интерес к Пьеру-Эмерику Обамеянгу из дортмундской «Боруссии».

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