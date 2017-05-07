«Арсенал» – «МЮ»: перед матчем

Раньше в матчах «Арсенала» с «МЮ» напрямую решалась судьба золота Премьер-лиги, но 7 мая команды разыграют всего лишь право побороться за место в Лиге чемпионов.

Букмекеры отдают предпочтение «канонирам», играющим дома, но «МЮ» не уступает в Премьер-лиге с октября, а Арсен Венгер всего лишь раз побеждал Жозе Моуринью, да и то в Суперкубке.

У «Арсенала» на поле точно не выйдут Гранит Джака и Санти Касорла, в то время как Шкодран Мустафи и Давид Оспина поправились и готовы сыграть. Участие Лукаса Переса остается под вопросом.

У «МЮ» потери серьезнее. Маруан Феллайни отбывает дисквалификацию, а Маркос Рохо, Златан Ибрагимович, Люк Шоу и Тимоти Фосу-Менса будут наблюдать за игрой из лазарета. Сомнения вызывает участие Маркуса Рэшфорда и Эшли Янга.

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Мы знаем про беспроигрышную серию «Юнайтед», но они ненамного опережают нас. Не будем фокусироваться на их результатах и игре. Давайте сфокусируемся на нас самих. Мы можем обыграть любую команду, если покажем хороший футбол» (официальный сайт «Арсенала»).

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Мы постараемся победить. Мы не ждем, что «Арсенал» скажем нам: «Побеждайте 5:0 или 6:0». Мы едем, чтобы биться за результат. По-другому и быть не может» (официальный сайт «МЮ»).

Цифры говорят

«Арсенал» и «МЮ» подходят к матчу на шестом и пятом местах в таблице. В последний раз обе команды одновременно финишировали за пределами топ-4 в сезоне-1978/79. Тогда «канониры» стали седьмыми, а «дьяволы» – девятыми.

Предстоящая встреча станет 50-й в противостоянии клубов в рамках АПЛ. «Арсенал» выиграл 12 матчей, «МЮ» – 22. 15 игр завершились вничью.

«Арсенал» одержал только одну победу в последних 11 матчах против «МЮ» в АПЛ при 4 ничьих и 6 поражениях.

«Пушкари» могут выиграть два подряд домашних матча против «Ман Юнайтед» впервые с 2001 года.

Арсен Венгер лишь раз обыгрывал команды Жозе Моуринью при 7 ничьих и 8 поражениях.

«Арсенал» и «МЮ» могут во второй раз в истории АПЛ завершить обе очные встречи вничью. Впервые это произошло в сзеоне-2003/04 (0:0 на «Олд Траффорд», 1:1 на «Хайбери»), когда «канониры» в последний раз стали чемпионами.

«Арсенал» может стать четвертой командой, забившей «красным дьяволам» 50 голов в АПЛ, после «Челси» (66), «Ливерпуля» (56) и «Сити» (51).

Только «Челси» побеждал «Арсенал» на «Эмирейтс» (5) чаще, чем «МЮ» (4).

Люди в черном

Судить игру доверено Андре Мэрринеру. Он же работал на встрече первого круга на «Олд Траффорд», в которой показал по 3 желтые игрокам обеих команд. Тот матч завершился со счетом 1:1.

Всего в сезоне-2016/17 Мэрринер отработал в 34 официальных матчах, в которых показал 133 желтые и 7 красных карточек.

Помогать Мэрринеру будут лайнсмены Саймон Бек, Скотт Леджер и резервный судья Крейг Поусон.

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала» – 2,11

Ничья – 3,62

Победа «МЮ» – 3,85

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Манчестер Юнайтед»

Встреча начнется в 18:00 (мск). Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию.

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