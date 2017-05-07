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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Надеюсь, Арсен Венгер сохранит работу в «Арсенале»

Моуринью: «Надеюсь, Венгер сохранит работу в «Арсенале»
Eurosport

14 ч. назад

И все знают, почему.

«Я сочувствую всем другим тренерам, потому что мы сталкиваемся с одинаковыми бедами. Я надеюсь, что Венгер сохранит работу в «Арсенале». Честно.

Надеюсь, что в клубе поверят, что он может исправить ситуацию. Мне кажется, Арсен – последний пример тренера, способного поддерживать стабильность в клубе долгое время.

Сэр Алекс делал это в «МЮ», и он смог уйти в тот момент, когда понял, что время пришло. Надеюсь, с Венгером произойдет то же самое. Почему бы и нет?» – заявил Моуринью, слова которого приводит ESPN.

  • Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи между «Ман Юнайтед» и «Арсеналом», которая начнется в 18:00 мск.
  • «Арсенал» идет шестым (60 очков), «МЮ» – пятым (65).

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