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Бутылка с водой не пережила очередной приступ животной ярости тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа
Немец был недоволен действиями арбитра матча против «Саутгемптона».
Одно из решений рефери в первом тайме очень разозлило главного тренера «скаузеров». Клопп включил привычный гневный режим и испепелил бутылочку с водой.
- «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в первом тайме обошлись без голов и желтых карточек.
- «Красные» занимают четвертое место в АПЛ.
- «Святые» – 12-е.
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