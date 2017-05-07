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Бутылка с водой не пережила очередной приступ животной ярости тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа

Бутылка с водой не пережила очередной приступ животной ярости Клоппа
Eurosport

12 ч. назад

Немец был недоволен действиями арбитра матча против «Саутгемптона».

Одно из решений рефери в первом тайме очень разозлило главного тренера «скаузеров». Клопп включил привычный гневный режим и испепелил бутылочку с водой.

  • «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в первом тайме обошлись без голов и желтых карточек.
  • «Красные» занимают четвертое место в АПЛ.
  • «Святые» – 12-е.

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