«Ливерпуль» не забил «Саутгемптону», но вернулся на третье место

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:0

Чтобы гарантировать место в Лиге чемпионов, мерсисайдцам нужны три победы в трех оставшихся матчах Премьер-лиги. «Саутгемптон», который в первом туре сыграл с «Ливерпулем» в нулевую ничью, начал матч на «Энфилде» в обороне – за первый тайм «святые» ни разу не пробили по воротам Симона Миньоле. У «Ливерпуля» моментов тоже не было – самым ярким эпизодом первой половины оказалась эмоциональная реакция Юргена Клоппа на решение судьи – немец разбрызгал бутылку с водой и метнул ее в траву.

Ключевым моментом второго тайма стал незабитый пенальти «Ливерпуля». На 66-й минуте защитник Стивенс сыграл локтем в штрафной «Саутгемптона». Джейс Милнер пробил в левый нижний угол, но Фрейзер Форстер отбил удар.

Милнер не забил пенальти впервые с 2009 года.

«Ливерпуль» идет на третьем месте в АПЛ с 70 очками.

У «Ман Сити» с четвертого места на очко меньше и игра в запасе.

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