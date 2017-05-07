Юрген Клопп отвернулся, чтобы не смотреть на промах Джеймса Милнера с пенальти

На 62-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» в ворота «святых» был назначен пенальти. К точке подошел Джеймс Милнер, а Юрген Клопп повернулся спиной к полю перед его ударом.

Кипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер взял удар Милнера, который до этого в течение восьми лет всегда забивал пенальти.

Матч 36-го тура между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» завершился нулевой ничьей.

«Красные» занимают третье место в АПЛ с 70 очками.

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