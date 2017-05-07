Eurosport
«Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед», но остался на шестой строчке
Матч 36-го тура завершился победой «канониров» со счетом 2:0.
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы:
1:0 – Гранит Джака, 54'
- Уэлбек забил бывшей команде в трех последних матчах во всех турнирах.
- В этом сезоне «Арсенал» забил 15 мячей головой в АПЛ – больше всех.
- Манкунианцы прервали беспроигрышную серию в АПЛ из 25 матчей.
- «Арсенал» набрал 63 очка и отстает от «МЮ» на 2 балла.
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