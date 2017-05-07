Арсен Венгер впервые выиграл у Жозе Моуринью в АПЛ

В 36-м туре Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал, еще 7 игр завершились вничью.

«Арсенал» прервал беспроигрышную серию «МЮ» в АПЛ из 25 матчей.

«Арсенал» набрал 63 очка и отстает от «МЮ» на 2 балла.

Моуринью: «Надеюсь, Венгер сохранит работу в «Арсенале»

Все новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме