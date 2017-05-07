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Арсен Венгер впервые выиграл у Жозе Моуринью в АПЛ
Матч 36-го тура завершился победой «канониров» со счетом 2:0.
В 36-м туре Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал, еще 7 игр завершились вничью.
- «Арсенал» прервал беспроигрышную серию «МЮ» в АПЛ из 25 матчей.
- «Арсенал» набрал 63 очка и отстает от «МЮ» на 2 балла.
Моуринью: «Надеюсь, Венгер сохранит работу в «Арсенале»
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