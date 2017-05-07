Гранит науки. Как Моуринью сливает чемпионат

Ничьи в манчестерском дерби и против аутсайдера «Суонси» стали точкой невозврата для «МЮ», после чего Моуринью повесил в раздевалке команды указатель «Лига Европы». Второсортный еврокубок, к которому Жозе относился на старте сезона как к ненужной ноше, может стать спасением для манкунианцев – победа гарантирует участие в Лиге чемпионов. Перед игрой в Лондоне тренер «МЮ» проявил беспримерное благодушие: пожелал Венгеру остаться в «Арсенале», нашпиговал состав Дармианом и конголезским защитником Туанзебе, и упаковал в запас Погба с Рэшфордом.

Жозе не собирался проигрывать на «Эмирейтс», но он и не гнался за тремя очками. В первом тайме команды усердно гоняли без ворот, убедительно подтверждая занимаемое в турнирной таблице место – впервые в с 1979 года «Арсенал» и «МЮ» бодались в чемпионате, не будучи представителями топ-4. Особенно ужасно действовали манкунианцы. Руни и Мхитарян будто вышли на вечернюю пробежку, а Смоллинга и Джонса словно представили друг другу на предматчевой разминке.

Умиротворенную атмосферу дополняли милые беседы Моуринью с резервным арбитром и нарочитая любезность по отношению к Венгеру, которого португалец обожает называть чемпионом по провалам. Почти час игры команды месились в середине поля, лишь изредка взрываясь чем-то отдаленно похожим на бодрые кадры из промо-ролика к матчу. Самый яркий эпизод первого тайма – выход Рэмзи один на один с Де Хеа, когда испанский вратарь еще раз подтвердил, что он и Мбаппе станут главными трансферными целями «Реала» в летнее межсезонье.

Воплощению идеального плана Жозе сыграть вничью на «Эмирейтс» (в 15-й раз в сезоне) помешал шальной дальний удар Гранита Джаки, после которого Моуринью может смело поставить старую пластинку о невезении. «Арсенал» и в самом деле не превосходил соперника в желании и самоотдаче, но после гола «канониров» посетило вдохновение. Особенно хорошо действовал хрустальный Уэлбек, который может лечиться весь сезон, но к матчам против бывшей команды всегда готов. Данни не проиграл ни одного верхового единоборства, классно цеплялся за мяч, двигал фронт атаки и забил «МЮ» в третьей игре подряд во всех турнирах. Это 15-й мяч головой для игроков «Арсенала» в сезоне – лучший показатель среди всех команд АПЛ.

«МЮ» был настолько жалок, что не организовал даже подобия штурма. Без Ибрагимовича у команды будто отняли стремянку, по которой манкунианцы лазали в сад за наливными голами. Марсьяль в который раз подтвердил, что в центре нападения ему некомфортно, а Руни четыре раза бил по воротам и ни разу не попал в створ ударами со средней дистанции. Уэйну давно пора усмирить гордыню и скорее двигать в Китай, пока еще зовут.

Арсен Венгер впервые в карьере обыграл Мокринью, но вряд ли это скрасит провальный сезон «Арсенала». Все равно в памяти болельщиков останутся поражения от «Баварии», бесхарактерная игра с «Тоттенхэмом» и безликие домашние поражения от «Уотфорда» и «Кристал Пэлас».

Беспроигрышная серия «МЮ» из 25 матчей закольцевалась. И если манкунианцы не возьмут Лигу Европы, то это будет единственный и очень сомнительный повод Моуринью для гордости – на «Олд Траффорд» ценят кубки, а не бесполезные красивые числа.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

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