Getty Images
«Челси» победил и отправил «Мидлсбро» в Чемпионшип
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Челси» дома переиграл «Мидлсбро» – 3:0.
Голы:
1:0 – Диего Коста, 23'
2:0 – Маркос Алонсо, 34'
3:0 – Неманья Матич, 65'
- «Мидлсбро» остался на 19-м месте и лишился шансов на сохранение места в АПЛ.
- Для оформления чемпионства «Челси» нужно набрать 3 очка в трех матчах Премьер-лиги.
- Сеск Фабрегас выполнил десятый ассист и стал первым футболистом, добившимся этого показателя в шестом сезоне АПЛ.
- Следующий матч «синие» проведут на выезде против «Вест Бромвича».
- Стартовый свисток – 12 мая в 22:00 по московскому времени.
- «Боро» 13 мая сыграет с «Саутгемптоном», начало – в 17:00 (мск).
Календарь и результаты чемпионата Англии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте