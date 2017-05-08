Getty Images

«Челси» победил и отправил «Мидлсбро» в Чемпионшип

«Челси» победил и отправил «Мидлсбро» в Чемпионшип
Eurosport

7 мин. назад

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Челси» дома переиграл «Мидлсбро» – 3:0.

«Челси» – «Мидлсбро» – 3:0

Голы:

1:0 – Диего Коста, 23'

2:0 – Маркос Алонсо, 34'

3:0 – Неманья Матич, 65'

  • «Мидлсбро» остался на 19-м месте и лишился шансов на сохранение места в АПЛ.
  • Для оформления чемпионства «Челси» нужно набрать 3 очка в трех матчах Премьер-лиги.
  • Сеск Фабрегас выполнил десятый ассист и стал первым футболистом, добившимся этого показателя в шестом сезоне АПЛ.
  • Следующий матч «синие» проведут на выезде против «Вест Бромвича».
  • Стартовый свисток – 12 мая в 22:00 по московскому времени.
  • «Боро» 13 мая сыграет с «Саутгемптоном», начало – в 17:00 (мск).

Таблица чемпионата Англии

Календарь и результаты чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бразильцы заколошматили 6 небразильских голов в финале и вынесли Таити

02:05
Популярные видео
Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные
1 703 просмотровВчера в 17:33
«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» и отправил Тарасенко и его кентов домой
 942 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться