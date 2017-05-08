«Я хорошо умираю». Легенда «Челси» Франк Лебёф завоевывает кино и театр

В 2011 году Бенуа Ассу-Экотто дал интервью Daily Mail: «Я играю в футбол ради денег. Карьера длится только 10 лет, а когда футболист уходит из спорта, ему нужны деньги. Я играю за клуб только тогда, когда он меня устраивает в денежном плане». Камерунец никогда не скрывал отношения к футболу. Но слова Бенуа вызвали бурление праведных чувств у клерков, работяг и студентов, которые с обеда поглядывают на часы в ожидании конца рабочего дня, улыбаются только в день зарплаты и ненавидят начальство. Они тратят молодость на нелюбимое дело, чтобы в старости, может быть, переехать поближе к морю.

У одного из последних воинственных галлов Франка Лебёфа история сложилась примерно похожая, но с одной разницей – он не ждет конца рабочего дня, чтобы начать жить. В детстве главной страстью Франки был театр – он вырос близ Марселя, одного из крупнейших культурных центров Европы. Мальчик был одним из тех, кому все дается без особых усилий: учился в школе хорошо, играл в детском театре хорошо, футболом занимался хорошо. Лебёф мечтал о поступлении в театральный вуз.

Но пацан и на поле выступал неплохо. В 16 лет Лебёф рубился в низших французских дивизионах наравне с мужиками и сумасшедшими ультрас. Так как школу он еще не окончил, он пока не мог поступить в театральный. Футбольная карьера к тому моменту уже началась, поэтому Франк остался в спорте. В 1988-м Лебёф перешел в «Лаваль», в котором играл защитника – в 20 лет парень играл в подкатах, как нейрохирург. При этом он забил 10 мячей за сезон – Франк шикарно исполнял пенальти.

За пять лет в «Страсбуре» Лебёф забил в 40 раз больше, чем Маскерано за семь лет в «Барсе». То есть 40 голов. На результативного защитника обратили внимание в Англии. «Челси» купил игрока сборной Франции за жалкие 4 миллиона евро. Здесь истории Ассу-Экотто и Лебёфа вновь пересекаются – футболист, который всегда хотел быть актером, поехал в чужую страну без друзей и близких. В клуб, которому до величия оставалось еще лет шесть. «Как вы думаете, зачем я приехал в Англию, где никого не знаю, не говорю по-английски? Я приехал сюда работать», – честно говорил о таком переходе Бенуа. Но там, где обычный работяга ждет зарплату, успешный человек ждет личных побед. Командировка в Англию оказалась самым успешным отрезком в клубной карьере Лебёфа: два Кубка Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны, Кубок Кубков и Кубок УЕФА – тот «Челси» был спецом по турнирам навылет. После «синих» защитник пару лет потратил на «Марсель» и столько же – на пенсионные гастроли в Катар.

Со сборной Франции у Лебёфа шло еще лучше. Он сыграл 50 матчей, забил пять мячей и выступил на четырех крупных турнирах, каждый из которых принес успех: золото ЧМ-1998, золото Кубка Конфедераций-2001, бронза на Евро-1996 и золото на чемпионате Европы в 2000-м. Карьера Франка вместила в себя кучу счастливых моментов, несмотря на то, что он мечтал об актерстве. Разница между ним и Ассу-Экотто в том, что даже если футбол был для защитника работой, решающим фактором для него оставался успех, а не деньги.

В 2005-м Лебёф завязал с футболом и переехал в Лос-Анджелес. Чтобы убить время, француз выступал в качестве играющего тренера за любительскую команду «Голливуд». Его партнерами были Винни Джонс и Стив Джонс, гитарист из Sex Pistols. Когда они узнали о детской мечте Лебёфа, то уговорили футболиста пойти в актерскую школу. Франк отучился два года, составил портфолио и ждал предложений. За первую короткую роль второго плана звезда футбола получил 100 долларов. Лебёф сохранил сотню как талисман.

Вернувшись во Францию, новоиспеченный актер занялся театром и быстро приобрел популярность у режиссеров из-за типажности. «Меня все спрашивали, почему меня такое грустное лицо. А оно у меня не грустно – такое вот лицо и все. Даже когда я счастлив. Оно присуще определенного рода персонажам. И они постоянно умирают», – говорит Лебёф. В актерской карьере он много раз погибал. В его первой пьесе Франка убили. Он снялся в 12 фильмах – четыре раза француза убили, еще раз он покончил с собой. «Думаю, я хорошо умираю», – говорит Франк.

Больше всего в актерстве Лебёф любит перевоплощение – изображение того, кем он не является. На экране можно и убить кого-то, а потом самому поймать пулю. А в жизни он хороший парень, который любит работу.

В то же время в «Метце» заканчивает карьеру Ассу-Экотто. Полжизни он изображает того, кем не является – футболиста. Каждый день он отыгрывает спортивную злость, которую подпитывают только деньги. И даже по завершении карьеры Бенуа продолжит театр без декораций: «Когда завершу карьеру, то, возможно, попробую себя в роли комментатора. Правда, для этого мне нужно подтянуть английский».

Пик карьеры Лебёфа-актера на сегодня – фильм Джеймса Марша «Теория всего», снятого по мотивам мемуаров жены единственного физика-селебрити Стивена Хокинга. Кино получило четыре номинации на Оскар, а исполнитель главной роли Эдди Редмэйн получил статуэтку за лучшую мужскую роль. В том фильме Лебёф не умер – наоборот, сыграл швейцарского доктора.

49-летний Франк все еще играет в театре и кино. Он получает главные роли у известного театрального режиссера Жан-Франсуа Гарро, а на будущее у актера запланировано четыре кинопроекта. И Франк счастлив. Всю жизнь он делал только то, что ему нравится: не ради денег, не для славы – из удовольствия. Он кайфовал от успеха, а не от зарплаты. Пример Лебёфа доказывает, что для счастливой жизни важнее не длина зарплаты в контракте, а самореализация.

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