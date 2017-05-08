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Игрок «Эвертона» Ромелу Лукаку: «Пока я не сделаю публичных заявлений, не лезьте в мои дела»

Лукаку: «Пока я не сделаю публичных заявлений, не лезьте в мои дела»
Eurosport

11 ч. назад

Бельгийца все достали.

В воскресенье нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку оставил в твиттере обращение к журналистам.

«Некоторые медиа так надоедливы в последние дни.

До тех пор пока я не сделаю публичных заявлений относительно моей ситуации, пожалуйста, не лезьте в мои дела», – написал 23-летний футболист.

  • С 24 голами Лукаку возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ-2016/17.
  • Главным претендентом на бельгийца считается его бывший клуб «Челси».

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