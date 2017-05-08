PA Sport
Журналисты выбрали полузащитника «Челси» Н'Голо Канте лучшим игроком АПЛ
Француз получил вторую индивидуальную награду в сезоне.
Канте признан лучшим футболистом сезона-2016/17 в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщается на официальном сайте организации.
Французский полузащитник получил 65 процентов голосов, опередив одноклубника Эдена Азара и полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
- В сезоне-2015/16 награду получил бывший партнер Канте по «Лестеру» нападающий Джейми Варди.
- Канте в апреле был признан игроком сезона в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов.
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