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Журналисты выбрали полузащитника «Челси» Н'Голо Канте лучшим игроком АПЛ

Журналисты выбрали Канте лучшим игроком АПЛ
Eurosport

6 ч. назад

Француз получил вторую индивидуальную награду в сезоне.

Канте признан лучшим футболистом сезона-2016/17 в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщается на официальном сайте организации.

Французский полузащитник получил 65 процентов голосов, опередив одноклубника Эдена Азара и полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

  • В сезоне-2015/16 награду получил бывший партнер Канте по «Лестеру» нападающий Джейми Варди.
  • Канте в апреле был признан игроком сезона в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов.

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