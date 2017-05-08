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Форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек: «Почему праздновал гол в ворота «МЮ»? Это бизнес»

Уэлбек: «Почему праздновал гол в ворота «МЮ»? Это бизнес»
Eurosport

4 ч. назад

Ничего личного.

«Я вырос в Манчестере, и это особенное место в моей жизни. Но когда мы выходим на поле, то это бизнес. Когда ты забиваешь, то должен быть счастлив. Это нормально.

Нам было очень важно победить, учитывая нашу позицию в таблице», – цитирует Уэлбека Goal.com.

  • Уэлбек отличился в матче 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:0).
  • В 2015 году его гол выбил манкунианцев из Кубка Англии. Тогда Уэлбек тоже отпраздновал успех.
  • Дэнни Уэлбек выступал за первую команду «МЮ» с 2008 по 2014 год. На его счету 29 голов в 142 матчах за «красных дьяволов».

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