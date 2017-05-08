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Фото форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича на костылях, после которого можно резко приуныть

Фото Златана на костылях, после которого можно резко приуныть
Eurosport

2 ч. назад

Шведу очень тяжело.

Ибрагимович перенес операцию в США и там же проходит реабилитацию. В сети появилось его фото на костылях.

Ранее Златан и его агент Мино Райола сообщили, что футболист обязательно продолжит карьеру.

  • Ибрагимович получил разрыв связок колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».
  • Предполагаемые сроки восстановления шведа составляют 9-12 месяцев.
  • Как сообщает Daily Mail, Ибрагимовичем интересуется новый клуб из Лос-Анджелеса, который начнет выступление в MLS со следующего сезона.
  • Контракт 35-летнего шведа с «МЮ» рассчитан до конца сезона.

The Mirror: Ибрагимович больше не выступит за «Манчестер Юнайтед»

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