Фото форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича на костылях, после которого можно резко приуныть

Ибрагимович перенес операцию в США и там же проходит реабилитацию. В сети появилось его фото на костылях.

Ранее Златан и его агент Мино Райола сообщили, что футболист обязательно продолжит карьеру.

Ибрагимович получил разрыв связок колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Предполагаемые сроки восстановления шведа составляют 9-12 месяцев.

Как сообщает Daily Mail, Ибрагимовичем интересуется новый клуб из Лос-Анджелеса, который начнет выступление в MLS со следующего сезона.

Контракт 35-летнего шведа с «МЮ» рассчитан до конца сезона.

The Mirror: Ибрагимович больше не выступит за «Манчестер Юнайтед»

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