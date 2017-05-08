Goal: Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити», но исключил переход в «МЮ»

На прошлой неделе британские медиа сообщили, что «МЮ» готов купить Серхио Агуэро и предложить ему годовой оклад в размере 14 миллионов евро. Как сообщает Goal со ссылкой на источники в окружении аргентинца, футболист исключает такой вариант продолжения карьеры.

По окончании сезона Агуэро собирается выяснить у Гвардиолы, в какой-роли испанец собирается использовать его в будущем. Нападающий хочет регулярно выходить в основе и может покинуть «Сити», если не получит таких гарантий.

В «Манчестер Сити» полагают, что соответствующий статусу Агуэро гонорар могут предложить только китайские клубы.

Агуэро в сезоне-2016/17 забил 31 мяч в 42 играх за «Сити».

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