PA Sport
Сеск Фабрегас стал первым игроком АПЛ, сделавшим не менее 10 ассистов в шести сезонах
Полузащитник «Челси» добился исторического достижения.
В матче 36-го тура с «Мидлсбро» Фабрегас сделал голевую передачу на Диего Косту, которая стала для него десятой в этом сезоне АПЛ.
- Испанец стал первым игроком в истории Премьер-лиги, достигавшим отметки в 10 ассистов в шести сезонах.
- Рекордным для Фабрегаса остается сезон-2014/15, в котором он сделал 18 голевых передач в АПЛ.
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