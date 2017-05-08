Сеск Фабрегас стал первым игроком АПЛ, сделавшим не менее 10 ассистов в шести сезонах

В матче 36-го тура с «Мидлсбро» Фабрегас сделал голевую передачу на Диего Косту, которая стала для него десятой в этом сезоне АПЛ.

Испанец стал первым игроком в истории Премьер-лиги, достигавшим отметки в 10 ассистов в шести сезонах.

Рекордным для Фабрегаса остается сезон-2014/15, в котором он сделал 18 голевых передач в АПЛ.

Турнирная таблица АПЛ

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