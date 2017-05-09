Сеск без перерыва. Фабрегас победил «Мидлсбро» и вошел в историю АПЛ

«Возможно, это самая важная игра за два сезона. Победа будет много значить для футболистов и клуба», – сказал Сеск Фабрегас перед матчем с «Мидлсбро». Странные слова для мужчины из «Челси»: «Боро» практически вылетел из Премьер-лиги, а «синие» вот-вот возьмут титул, опыта каждого хватает для осознания того, что это случится.

Сеск попал в основу из-за травмы Канте. Вернее, даже из-за мышечного повреждения Н’Голо, но коуч лондонцев не рискнул важным элементом в разрушении. Для трех очков с командой, с тоской смотрящей на маршруты Чемпионшипа, нужны вовсе не киллеры в середине поля, а терминаторы в чужой штрафной. Фабрегас в этом сезоне превратился из машины основного состава в часть ротации, но это не сделало его хуже. Он уже не тот задорный мальчишка из академии «Арсенала» (за четыре дня до матча с «Боро» ему стукнуло 30), но отсутствие в старте только продлило величие испанца.

Например, к этой игре Сеск подходил с осознанием того, что каждый следующий ассист введет его в историю. Никому ранее не удавалось раздавать 10 и более голевых пасов в шести сезонах Премьер-лиги. Давление «Челси» в матче с «красными» приближало Фабрегаса к этому достижению, и он справился в середине первого тайма. Спасибо Фабио, неуклюже катнувшего мяч в штрафной, Диего Косте и Брэду Гьюзану, зачем-то играющему в футбол.

Выяснилось, что парни из Премьер-лиги не засчитали эту передачу из-за касания защитника, поэтому испанский хав включился на полную. Да, игроки «Мидлсбро» были смешны и беспомощны – с ними не сработала даже привычная ловушка «Челси» с заманиванием на свою половину и резкими шлепками в контратаках.

Сеск руководил всем процессом. Он чаще других получал мяч (130 касаний – у ближайшего конкурента 100) и высматривал партнеров. Полузащитник идеально подходит для подобных матчей, когда вся тактика соперника сводится к обороне вокруг Азара или Косты. У испанца резко вырастает свобода в центре поля и возможность отквотербечить очередной «Мидлсбро». Чаще всего его продуктивность и вырастает в матчах с аутсайдерами и середняками – это и гол+пас со «Суонси» в феврале, и два ассиста со «Стоком» в боксинг-дэй, и контрольный выстрел «Эвертону» 8 дней назад.

Фабрегас – не лучший игрок сезона, как, например, Канте или Азар, но точно войдет в топ-5 тех, кто среди первых получит медаль чемпиона АПЛ. Его мягкая посадка на скамейку помогла Конте справиться с атмосферой в раздевалке. Любой игрок «Челси» видел: если даже такой заслуженный мужчина, как Сеск Фабрегас, приземляется на лавку без лишних слов, то бухтеть в запасе нет смысла. Со слабой любовью Конте к заменам выход на поле нужно реально заслужить, и испанец с честью справился с ситуацией. В матче с «Мидлсбро» он сделал шесть ключевых передач и довел до партнеров 9 из 15 дальних пасов. Волшебная статистика Сеска.

Он уже вряд ли станет лучшим футболистом сезона, но точно превратится в скрытого MVP «Челси». Фабрегас именно что делает людей вокруг лучше – его ассисты кричат об этом лучше всего. Если Канте поливает бензином центр поля и чиркает спичкой, а Азар показывает, как выглядел бы Месси в АПЛ, то Сеск просто делает то, что умеет – доставляет мячи форвардам в штрафной максимально удобным образом. Не факт, что он феерил бы на протяжении всего сезона, если играл бы в старте, но роль футболиста ротации, кажется, устраивает всех.

Вряд ли Фабрегасу сказали, что ассист на Косту не засчитан, но он продолжил бомбардировку ворот Гьюзана и при счете 2:0, когда «Боро» окончательно остановился. Тоненький пас шведой на Матича принес ему нужный десятый ассист и место в истории Премьер-лиги. Даже с учетом трехлетнего трипа на «Камп Ноу» испанец побил рекорд по числу сезонов с 10+ голевыми передачами.

Эта победа приблизила «Челси» на расстояние трех очков от титула – нужно победить в одном из оставшихся матчей (лучше – 14 мая с «Вест Бромом»), и кубок окрасится в синий. Да, в нем видны отражения голов Азара и Косты. Подкаты и перехваты Канте. Но с той же степенью уверенности этот сезон нужно вспоминать из-за смирения и четких передач Фабрегаса.

«Челси» – «Мидлсбро» – 3:0

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