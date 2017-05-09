«У тебя не 11 ассистов, а 10. Что?» Бесценная реакция Фабрегаса на незасчитанную голевую передачу

Забавный эпизод произошел после матча 36-го тура АПЛ между «Челси» и «Мидлсбро» (3:0), в котором полузащитник отметился голевой передачей. Сеск отправился в микст-зону для общения с журналистами Sky Sports, которые поздравили его с отличным матчем и вручили приз лучшему игроку встречи. В ходе разговора собеседники сообщили Фабрегасу, что его ассист на Косту не был засчитан. Испанец удивился и огорчился этой информации одновременно.

Фабрегас: «У меня 11 передач, а не 10».

Журналист: «Плохие новости: в моменте с первым голом мяч отскочил от Фабио»

«Что? Это был прямой пас на Косту» – удивился Фабрегас.

На счету Фабрегаса 4 гола и 10 ассистов в АПЛ сезона-2016/17.

«Синие» лидируют, опережая «Тоттенхэм» на 7 очков за 3 тура до завершения турнира.

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