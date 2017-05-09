Football Leaks: Райола заработал 68 миллионов евро на переходах Погба и Златана в «МЮ»

Football Leaks провел расследование финансовой деятельности и зарплат новичков «МЮ».

Златан Ибрагимович зарабатывает 436,5 тысяч евро в неделю, или 22,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Вдобавок швед заработал бонусные 3,39 млн евро за 28 забитых мячей в сезоне-2016/17.

Зарплата Поля Погба составляет 196,5 тысяч евро в неделю (10,2 млн евро – в год). Бонусы у француза выше, чем у Златана – 4 млн евро.

Покупка француза летом у «Ювентуса» обошлась «МЮ» в рекордные 105 млн евро. Манкунианцы заплатили 27 млн евро агенту Погба и Ибрагимовича Мино Райоле за содействие в трансфере. До 2020 года сумма увеличится еще на 22 млн евро.

Вдобавок Райола стал богаче на 19 млн евро за переход Златана на правах свободного агента из «ПСЖ», передает Spiegel Online, который провел расследование совместно с Football Leaks.

За 3 игры до финиша Премьер-лиги «МЮ» занимает пятое место.

В 2016 году манкунианцы подписали еще одного клиента Райола Генриха Мхитаряна.

Турнирная таблица Премьер-лиги

Самый спортивный телеграм

Инстаграм, которые еще спортивнее