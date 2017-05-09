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The Telegraph: «Арсенал» покинет либо Арсен Венгер, либо Иван Газидис

The Telegraph: «Арсенал» покинет либо Венгер, либо Газидис
Eurosport

10 ч. назад

Крутым дядям тесно в одном клубе.

«Канониры» ждут перестановок летом. По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, у исполнительного директора клуба Ивана Газидиса произошел конфликт с Венгером.

«Все более вероятно: либо Венгер, либо Газидис покинет клуб. Их взгляды сильно расходятся», – написал Лоу в твиттере.

Ранее Арсен жестко высказался по поводу должности спортивного директора, которая до сих пор вакантна: «Пока я остаюсь тренером «Арсенала», я буду решать все вопросы по этой части». Француз хочет, чтобы все трансферы по-прежнему проходили через него.

  • Венгер работает в Арсенале с 1996 года, Иван Газидис – с 2009-го.
  • В АПЛ-2016/17 «канониры» занимают шестую позицию и рискуют остаться без Лиги чемпионов-2017/18.

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