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3 брата сыграли друг против друга в матче молодежных команд «Арсенала» и «МЮ»
Семейные разборки.
8 мая молодежные команды «Арсенала» и «МЮ» продолжили начавшуюся днем разнее битву основных составов на «Эмирейтс».
Игра оказалась по-настоящему братской. В составе «красных дьяволов» на поле вышел Мэттью Уиллок, а противостояли 20-летнему полузащитнику его младшие братья Крис (19 лет) и Джо (17).
- Матч завершился ничейным результатом 2:2, хотя «канониры» вели 2:0 после первого тайма.
- Мэттью и Крис провели на поле все 90 минут, а Джо вышел на замену во втором тайме.
- Днем ранее в матче основных команд победил «Арсенал» со счетом 2:0.
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