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ФИФА расследует трансфер Поля Погба в «МЮ» после публикации данных Football Leaks
Похоже, переход Неймара в «Барселону» утратит статус самого скандального.
ФИФА расследует детали рекордного трансфера Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Поводом для начала дела стали данные Football Leaks, опубликованные 9 мая.
В частности, ФИФА заинтересовала необычная роль Мино Райолы. При совершении сделки 49-летний агент одновременно представлял интересы обоих клубов и самого футболиста.
В общей сложности на трансфере француза Райола заработал 49 млн евро, но часть суммы будет выплачена в ближайшие три года.
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 млн евро, что стало новым мировым рекордом.
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