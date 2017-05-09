ФИФА расследует трансфер Поля Погба в «МЮ» после публикации данных Football Leaks

ФИФА расследует детали рекордного трансфера Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Поводом для начала дела стали данные Football Leaks, опубликованные 9 мая.

В частности, ФИФА заинтересовала необычная роль Мино Райолы. При совершении сделки 49-летний агент одновременно представлял интересы обоих клубов и самого футболиста.

В общей сложности на трансфере француза Райола заработал 49 млн евро, но часть суммы будет выплачена в ближайшие три года.

Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 млн евро, что стало новым мировым рекордом.

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