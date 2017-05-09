Getty Images

ФИФА расследует трансфер Поля Погба в «МЮ» после публикации данных Football Leaks

ФИФА расследует трансфер Погба в «МЮ» после публикации данных Football Leaks
Eurosport

6 ч. назад

Похоже, переход Неймара в «Барселону» утратит статус самого скандального.

ФИФА расследует детали рекордного трансфера Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Поводом для начала дела стали данные Football Leaks, опубликованные 9 мая.

В частности, ФИФА заинтересовала необычная роль Мино Райолы. При совершении сделки 49-летний агент одновременно представлял интересы обоих клубов и самого футболиста.

В общей сложности на трансфере француза Райола заработал 49 млн евро, но часть суммы будет выплачена в ближайшие три года.

  • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 млн евро, что стало новым мировым рекордом.

Турнирная таблица Премьер-лиги

Самый спортивный телеграм

Инстаграм, которые еще спортивнее

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Пелотон едва не проехал мимо вершины и потерял пару бойцов

01:07
Популярные видео
Потрясающий гол балканского тинейджера, после которого за будущее сборной Хорватии спокойно
5 882 просмотров15 ч
«Вашингтон» засадил Флери 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них
5 009 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться