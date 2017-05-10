AFP

The Telegraph: ради продления контракта с Конте «Челси» разрешит Антонио выбрать помощника

The Telegraph: ради продления контракта с Конте «Челси» разрешит Антонио выбрать помощника
Р-Спорт

4 ч. назад

Лондонцы испугались конкурентов.

Действующий контракт с итальянцем рассчитан еще на два года, но в медиа чаще возникают сообщения о том, что Конте может уйти в «Интер», который во вторник уволил Стефано Пиоли.

С финансовой точки зрения «Интеру» по силам предложить Конте солидный контракт, поскольку в 2016 году у клуба появились состоятельные спонсоры из Китая – одна из крупнейших в Китае ритейлерских компаний приобрела 68,55% акций «нерадзурри».

На фоне этих слухов «Челси» заинтересован в скорейшем переоформлении соглашения с Конте – любое оттягивание решения лишь увеличит суммы в договоре. Клуб готов отказаться от внутренней политики, согласно которой помощники главного тренера должны иметь отношение либо к «Челси», либо к чемпионату Англии. Все это носило форму настойчивой рекомендации, и сейчас принцип может быть нарушен, сообщает Telegraph.

Нынешний ассистент Конте Стив Холланд летом уйдет из клуба на должность помощника главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, а Конте ранее намекал, что хотел бы заменить англичанина на итальянца.

  • Для победы в АПЛ «Челси» достаточно набрать 3 очка в трех последних турах.
  • Ранее в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии входил Массимо Каррера, выигравший титул чемпиона России со «Спартаком».

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