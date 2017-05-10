The Telegraph: Алекс Окслейд-Чемберлен готов перейти из «Арсенала» в «Ливерпуль» летом

Игрок рассматривает возможность переезда в Мерсисайд, где сможет играть на любимой позиции центрального полузащитника. «Ливерпуль» наблюдает за игроком, контракт которого истекает летом 2018 года: «Арсенал» пока не предлагал Алексу продлить соглашение, сообщает The Telegraph.

В игроке заинтересован лично Юрген Клопп, который хочет усилить команду перед стартом в Лиге чемпионов-2017/18.

На счету Алекса 2 гола и 7 асситов в 28 матчах АПЛ-2016/17.

Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 20 млн евро.

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