Eurosport
«МЮ» представил выездную форму на сезон-2017/18
Парни сыграют в черном.
Фотографии новой формы появились в официальном твиттере манкунианцев. Футболки и шорты, выполненные в черных цветах, презентовали Джесси Лингард, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Давид де Хеа и Андер Эррера.
«МЮ» пообещал в ближайшее время выложить первый комплект формы.
В новых цветах выполнена не только игровая форма, но и другая одежда из новой коллекции adidas.
- «МЮ» занимает пятое место в АПЛ-2016/17.
- Манкунианцы рискуют не попасть в ЛЧ по итогам чемпионата, но имеют шансы пробиться в турнир через победу в Лиге Европы.
- В первом полуфинале европейского турнира «МЮ» переиграл «Сельту» – 1:0.
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