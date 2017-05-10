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«МЮ» представил выездную форму на сезон-2017/18

«МЮ» представил выездную форму на сезон-2017/18
Eurosport

2 ч. назад

Парни сыграют в черном.

Фотографии новой формы появились в официальном твиттере манкунианцев. Футболки и шорты, выполненные в черных цветах, презентовали Джесси Лингард, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Давид де Хеа и Андер Эррера.

«МЮ» пообещал в ближайшее время выложить первый комплект формы.

В новых цветах выполнена не только игровая форма, но и другая одежда из новой коллекции adidas.

  • «МЮ» занимает пятое место в АПЛ-2016/17.
  • Манкунианцы рискуют не попасть в ЛЧ по итогам чемпионата, но имеют шансы пробиться в турнир через победу в Лиге Европы.
  • В первом полуфинале европейского турнира «МЮ» переиграл «Сельту» – 1:0.

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