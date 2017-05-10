«МЮ» представил выездную форму на сезон-2017/18

Фотографии новой формы появились в официальном твиттере манкунианцев. Футболки и шорты, выполненные в черных цветах, презентовали Джесси Лингард, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Давид де Хеа и Андер Эррера.

«МЮ» пообещал в ближайшее время выложить первый комплект формы.

В новых цветах выполнена не только игровая форма, но и другая одежда из новой коллекции adidas.

«МЮ» занимает пятое место в АПЛ-2016/17.

Манкунианцы рискуют не попасть в ЛЧ по итогам чемпионата, но имеют шансы пробиться в турнир через победу в Лиге Европы.

В первом полуфинале европейского турнира «МЮ» переиграл «Сельту» – 1:0.

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