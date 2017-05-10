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Фанаты «Ливерпуля» забросали камнями машину Коутиньо из-за информации о его переходе в «Барселону»

Фанаты «Ливерпуля» забросали камнями машину Коутиньо из-за информации о его переходе в «Барселону»
Eurosport

1 час назад

Акция мщения стартовала.

Припаркованный возле «Энфилда» Porshe бразильца атаковали несколько фанатов «Ливерпуля». Болельщики разбили передние боковые стекла и оставили пару вмятин.

Фанаты навредили Коутиньо из-за информации о том, что он согласился на переход в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Sport сообщал, что «Барселона» договорилась о переходе с игроком, но не общалась с «Ливерпулем», который требует за Филиппе 90 млн евро.

  • Transfemarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.
  • Он перешел в «Ливерпуль» из «Интера» за 13 миллионов евро.
  • Бразилец забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах АПЛ-2016/17 .

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