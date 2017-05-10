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Экс-тренер детской команды «Кру Александра» Барри Беннел обвинен в 41-м случае педофилии

Экс-тренер детской команды «Кру Александра» обвинен в 41-м случае педофилии
Eurosport

31 мин. назад

От действий мужчины пострадали восемь человек.

Беннелу вынесены обвинения за преступления, совершенные с 1983 по 1991 годы, когда он работал детско-юношеским тренером в английском клубе «Кру Александра». В насилии Барри обвинили четыре воспитанника.

Беннел обвиняется в 41-м случае педофилии, а его жертвами стали 8 детей. Мужчину будут судить по 21 пункту, сообщает Goal.

  • Скандал в английском футболе разгорелся после того, как бывший футболист 43-летний Энди Вудвордс заявил, что подвергался сексуальному насилию со стороны Бенелла.
  • «Кру Александра» – клуб Второй футбольной Лиги Англии.
  • Команда заняла 17-е место в турнире.

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