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O Jogo: «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Бенфики», оцененного в 40 миллионов евро
Получается по 20 миллионов за каждый матч в сборной Португалии.
«Манчестер Сити» желает приобрести 23-летнего защитника «Бенфики» Нелсона Семеду, о котором главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высоко отзывался еще во время работы в «Баварии».
«Горожане» уже провели переговоры с лиссабонским клубом, который затребовал за Семеду 40 млн евро, передает O Jogo.
- Помимо «Сити» интерес к Семеду проявляют «Бавария», «Барселона», «Интер» и «МЮ».
- Семеду провел 45 официальных матчей в сезоне-2016/17, забил 2 гола и отдал 11 голевых передач.
- На счету Семеду 2 матча за сборную Португалии.
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