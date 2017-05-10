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O Jogo: «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Бенфики», оцененного в 40 миллионов евро

O Jogo: «Сити» хочет приобрести защитника «Бенфики», оцененного в 40 миллионов евро
Eurosport

5 ч. назад

Получается по 20 миллионов за каждый матч в сборной Португалии.

«Манчестер Сити» желает приобрести 23-летнего защитника «Бенфики» Нелсона Семеду, о котором главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высоко отзывался еще во время работы в «Баварии».

«Горожане» уже провели переговоры с лиссабонским клубом, который затребовал за Семеду 40 млн евро, передает O Jogo.

  • Помимо «Сити» интерес к Семеду проявляют «Бавария», «Барселона», «Интер» и «МЮ».
  • Семеду провел 45 официальных матчей в сезоне-2016/17, забил 2 гола и отдал 11 голевых передач.
  • На счету Семеду 2 матча за сборную Португалии.

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