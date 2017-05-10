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«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и скинул «МЮ» с пятой строчки чемпионата Англии
Перенесенный матч 26-го тура АПЛ завершился со счетом 2:0.
«Саутгемптон» – «Арсенал» – 0:2
Голы:
0:1 – Алексис Санчес, 60’
0:2 – Оливье Жиру, 83’
- После этого матча в активе «Арсенала» стало 66 очков.
- «Канониры» поднялись на пятое место, опередив «МЮ» на одно очко.
- От «Сити» лондонцы отстают на 3 балла. От «Ливерпуля» – на 4 очка, но имеют матч в запасе.
- Этот гол стал для Санчеса 14-м в АПЛ-2016/17.
- В первом тайме из-за травмы задней поверхности бедра поле покинул Алекс Окслейд-Чемберлен.
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