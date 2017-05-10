Getty Images

Месут Озил: «Экс-футболисты и ведущие, критикующие Венгера, сами хотели бы занять его место»

Озил: «Экс-футболисты и ведущие, критикующие Венгера, сами хотели бы занять его место»
Eurosport

1 час назад

Разоблачение от немецкого полузащитника.

«Когда ты не добиваешься успеха или ты не так успешен, как бы тебе хотелось, всегда возникают разговоры со стороны людей извне, людей, которые считают, что знают все лучше тебя.

Например, бывшие футболисты и ведущие, люди, которые сами хотели бы занять место Венгера.

Но самое главное то, что Венгеру доверяют. Он большой специалист, который внес огромный вклад в «Арсенал». Он заслуживает уважения.

Мои критики? Я знаю, на что способен, и критика никак на меня не влияет. Я играл за «Реал», играл за сборную Германию, меня хвалили и ругали на протяжении всей карьеры. Это сделало меня только сильнее», – сказал Месут Озил Sky Sports.

  • За 2 тура до финиша «Арсенал» занимает шестое место в АПЛ и рискует впервые за 20 лет работы Арсена Венгера оказаться за пределами топ-4.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами

02:45
Популярные видео
Настоящий финиш пятого этапа, на котором Гавириа выиграл уже во второй раз на «Джиро»
1 197 просмотров5 ч
Бедолага Пиберник раньше времени подумал, что победил на пятом этапе «Джиро», и, конечно, не победил
1 765 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться