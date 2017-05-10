Месут Озил: «Экс-футболисты и ведущие, критикующие Венгера, сами хотели бы занять его место»

«Когда ты не добиваешься успеха или ты не так успешен, как бы тебе хотелось, всегда возникают разговоры со стороны людей извне, людей, которые считают, что знают все лучше тебя.

Например, бывшие футболисты и ведущие, люди, которые сами хотели бы занять место Венгера.

Но самое главное то, что Венгеру доверяют. Он большой специалист, который внес огромный вклад в «Арсенал». Он заслуживает уважения.

Мои критики? Я знаю, на что способен, и критика никак на меня не влияет. Я играл за «Реал», играл за сборную Германию, меня хвалили и ругали на протяжении всей карьеры. Это сделало меня только сильнее», – сказал Месут Озил Sky Sports.

За 2 тура до финиша «Арсенал» занимает шестое место в АПЛ и рискует впервые за 20 лет работы Арсена Венгера оказаться за пределами топ-4.

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