Getty Images

Алексис Санчес стал первым игроком «Арсенала» с сезона-2011/12, забившим 20 голов в АПЛ

Санчес стал первым игроком «Арсенала» с сезона-2011/12, забившим 20 голов в АПЛ
Eurosport

7 мин. назад

Когда-то для форвардов «канониров» два десятка голов было нормой.

Алексис Санчес сохранил «Арсеналу» надежды на попадание в Лигу чемпионов, забив победный гол в перенесенной игре 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:0).

На счету чилийца стало 20 забитых мячей в Премьер-лиге-2016/17. Никто из «канониров» не достигал этой отметки с 2012 года, когда Робин ван Перси наколотил 30 голов.

  • «Арсенал» отстает на 3 очка от идущего четвертым «Сити».
  • Забив 30 голов в сезоне-2011/12, Ван Перси покинул «Арсенал» и сходу стал чемпионом Англии с «МЮ».
  • Интерес к Санчесу проявляет «Челси».

Таблица АПЛ

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами

02:45
Популярные видео
Настоящий финиш пятого этапа, на котором Гавириа выиграл уже во второй раз на «Джиро»
1 202 просмотров5 ч
Бедолага Пиберник раньше времени подумал, что победил на пятом этапе «Джиро», и, конечно, не победил
1 771 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться