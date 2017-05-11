Алексис Санчес стал первым игроком «Арсенала» с сезона-2011/12, забившим 20 голов в АПЛ

Алексис Санчес сохранил «Арсеналу» надежды на попадание в Лигу чемпионов, забив победный гол в перенесенной игре 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:0).

На счету чилийца стало 20 забитых мячей в Премьер-лиге-2016/17. Никто из «канониров» не достигал этой отметки с 2012 года, когда Робин ван Перси наколотил 30 голов.

«Арсенал» отстает на 3 очка от идущего четвертым «Сити».

Забив 30 голов в сезоне-2011/12, Ван Перси покинул «Арсенал» и сходу стал чемпионом Англии с «МЮ».

Интерес к Санчесу проявляет «Челси».

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