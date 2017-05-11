Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Мы не собираемся продавать Филлипе Коутиньо»

Клопп: «Мы не собираемся продавать Коутиньо»
Eurosport

4 ч. назад

Бразилец может забыть о «Барселоне».

«У нас даже в мыслях нет планов продать Коутиньо. Владельцы «Ливерпуля» сказали, что у нас есть возможность не продавать его никому, если мы этого не хотим. Это означает, что мы можем усилиться, и это здорово.

У «Ливерпуля» отличный состав. Нам нужно только влить немного свежей крови, но никто не заберет у нас каких-то игроков без нашего желания, поэтому я полностью расслаблен», – цитирует Клоппа The Telegraph.

  • Ранее британские медиа сообщили, что в услугах Коутиньо заинтересована «Барселона».
  • Ранее фанаты «Ливерпуля» разбили машину полузащитника, приревновав его к каталонцам.
  • 24-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах АПЛ-2016/17 .

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