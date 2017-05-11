PA Sport

Le Parisien: форвард «Арсенала» Алексис Санчес выбрал «Баварию»

Le Parisien: Санчес выбрал «Баварию»
Eurosport

5 ч. назад

Чилиец не хочет оставаться в Лондоне.

На Санчеса претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Интер». Сам чилиец уже определился с выбором и хочет перейти в мюнхенский клуб, утверждает Le Parisien. На выбор чилийца повлияло то, что за «Баварию» выступает его хороший друг и партнер по сборной Артуро Видаль.

Ранее агент Алексиса встречался с боссами «Баварии» и обговорил условия контракта.

  • Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
  • На счету чилийца 20 забитых мячей в Премьер-лиге-2016/17.

Таблица АПЛ

Лучший спортивный телеграм

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко

02:18
Популярные видео
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
 947 просмотров8 ч
Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами
2 872 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться