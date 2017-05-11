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Le Parisien: форвард «Арсенала» Алексис Санчес выбрал «Баварию»
Чилиец не хочет оставаться в Лондоне.
На Санчеса претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» и «Интер». Сам чилиец уже определился с выбором и хочет перейти в мюнхенский клуб, утверждает Le Parisien. На выбор чилийца повлияло то, что за «Баварию» выступает его хороший друг и партнер по сборной Артуро Видаль.
Ранее агент Алексиса встречался с боссами «Баварии» и обговорил условия контракта.
- Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
- На счету чилийца 20 забитых мячей в Премьер-лиге-2016/17.
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