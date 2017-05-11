Eurosport

Хирург Ибрагимовича: «Златан может играть еще много лет»

Хирург Ибрагимовича: «Златан может играть еще много лет»
Eurosport

4 ч. назад

Хорошие новости для фанатов «МЮ».

«Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу неприятностей с «Манчестер Юнайтед». Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах.

Кости, мышцы – все настолько хорошо, насколько это можно представить. Он один из лучших спортсменов, с которыми я когда-либо встречался, он в превосходной форме. Он может играть еще много лет», – цитирует хирурга Фредди Фу South China Morning Post.

  • Ибрагимович повредил колено в ответном четвертьфинале Лиги Европы с «Андерлехтом» и выбыл на срок до 9 месяцев.
  • Швед перенес операцию на колене в США.
  • Ранее Мино Райола и Златан сообщили, что форвард обязательно вернется на поле.

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко

02:18
Популярные видео
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
 962 просмотров8 ч
Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами
2 882 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться