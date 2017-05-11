Eurosport
Хирург Ибрагимовича: «Златан может играть еще много лет»
Хорошие новости для фанатов «МЮ».
«Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу неприятностей с «Манчестер Юнайтед». Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах.
Кости, мышцы – все настолько хорошо, насколько это можно представить. Он один из лучших спортсменов, с которыми я когда-либо встречался, он в превосходной форме. Он может играть еще много лет», – цитирует хирурга Фредди Фу South China Morning Post.
- Ибрагимович повредил колено в ответном четвертьфинале Лиги Европы с «Андерлехтом» и выбыл на срок до 9 месяцев.
- Швед перенес операцию на колене в США.
- Ранее Мино Райола и Златан сообщили, что форвард обязательно вернется на поле.
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