Хирург Ибрагимовича: «Златан может играть еще много лет»

«Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу неприятностей с «Манчестер Юнайтед». Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах.

Кости, мышцы – все настолько хорошо, насколько это можно представить. Он один из лучших спортсменов, с которыми я когда-либо встречался, он в превосходной форме. Он может играть еще много лет», – цитирует хирурга Фредди Фу South China Morning Post.