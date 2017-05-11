Рой Кин: «Моуринью и игрокам должно быть стыдно за результат «МЮ»

«МЮ» сейчас на шестом месте в таблице и, по-моему, отстает от «Челси» на 19 очков. Тренеру и игрокам такой команды должно быть стыдно за это. С таким составом, с такими деньгами, которые они потратили, это совсем не хорошо.

Моуринью за последние месяцы предложил достаточно оправданий, но нет причин, почему «МЮ» должен уклоняться от решения проблем», – цитирует Кина Goal.

Рой не ошибся: Моуринью проигрывает бывшей команде 19 очков.

Кин выступал за «МЮ» с 1993-го по 2005-й. За это время ирландец выиграл 7 чемпионатов Англии, 4 Кубка Англии и Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» отстает от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, на 4 очка.

В четверг манкунианы сыграют в ответном полуфинале Лиги Европы с «Сельтой». Первая игра завершилась победой «МЮ» со счетом 1:0. В случае успеха в турнире «МЮ» сыграет в Лиге чемпионов-2017/18.

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