The Guardian: форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку стал главной трансферной целью «МЮ»

«МЮ» и «Челси» – главные претенденты на услуги 23-летнего нападающего. Как утверждает The Guardian, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в Лигу чемпионов, то больше шансов подписать Лукаку будет у «синих».

«Эвертон» рассчитывает получить за Лукаку не менее 70 миллионов евро.

Агентом футболиста является Мино Райола, который прошлым летом привел в «МЮ» троих своих клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.

Лукаку в сезоне-2016/17 в 37 матчах за «Эвертон» 25 мячей.

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