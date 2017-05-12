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The Guardian: форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку стал главной трансферной целью «МЮ»

The Guardian: Лукаку стал главной трансферной целью «МЮ»
Eurosport

2 ч. назад

Манкунианцы нашли замену Златану Ибрагимовичу.

«МЮ» и «Челси» – главные претенденты на услуги 23-летнего нападающего. Как утверждает The Guardian, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в Лигу чемпионов, то больше шансов подписать Лукаку будет у «синих».

«Эвертон» рассчитывает получить за Лукаку не менее 70 миллионов евро.

  • Агентом футболиста является Мино Райола, который прошлым летом привел в «МЮ» троих своих клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.
  • Лукаку в сезоне-2016/17 в 37 матчах за «Эвертон» 25 мячей.

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