«Челси» победил «Вест Бромвич» и стал чемпионом Англии

В случае успеха команда Конте становилась чемпионом Англии. И она его добилась в конце второго тайма: вышедший на замену Миши Батшуайи забил на 82-й минуте.

«Челси» победил со счетом 1:0 и стал недосягаем для «Тоттенхэма»: преимущество «синих» составляет 10 очков, у «шпор» не сыграны три матча.

«Вест Бромвич» – «Челси» – 0:1

В прошлом чемпионате лондонцы стали 10-и.

«Дрозды» остались на восьмом месте Премьер-лиги с 46 баллами.

В предпоследнем туре АПЛ «Челси» 15 мая примет «Уотфорд».

«Вест Бром» 16 мая на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

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