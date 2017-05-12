Getty Images
«Челси» победил «Вест Бромвич» и стал чемпионом Англии
Гостевая победа в 37-м туре АПЛ стала решающей.
В случае успеха команда Конте становилась чемпионом Англии. И она его добилась в конце второго тайма: вышедший на замену Миши Батшуайи забил на 82-й минуте.
«Челси» победил со счетом 1:0 и стал недосягаем для «Тоттенхэма»: преимущество «синих» составляет 10 очков, у «шпор» не сыграны три матча.
«Вест Бромвич» – «Челси» – 0:1
- В прошлом чемпионате лондонцы стали 10-и.
- «Дрозды» остались на восьмом месте Премьер-лиги с 46 баллами.
- В предпоследнем туре АПЛ «Челси» 15 мая примет «Уотфорд».
- «Вест Бром» 16 мая на выезде сыграет с «Манчестер Сити».
Все-все-все главные истории в вашем телеграме
«Получаю сообщения от Терри». Форвард «Челси», который разрывает Чемпионшип и целит на место Косты
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте