Getty Images

Дубль и ассист Филиппе Коутиньо принесли «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в АПЛ

Дубль и ассист Коутиньо принесли «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»
Eurosport

1 час назад

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде крупно победил лондонский «Вест Хэм» – 4:0.

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 0:4

Голы:

0:1 – Дэниэл Старридж, 35'

0:2 – Филиппе Коутиньо, 57'

0:3 – Филиппе Коутиньо, 62'

0:4 – Дивок Ориджи, 76'

  • Полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо забил 2 мяча и отдал голевой пас.
  • «Ливерпуль» набрал 73 очка и вернулся на третье место Премьер-лиги.
  • «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» – на 4, но у обоих клубов игра в запасе.
  • «Молотки» – 12-е с 42 баллами.
  • В заключительном туре АПЛ команды сыграют 21 мая в 17:00 (мск): «Ливерпуль» примет «Мидлсбро», «Вест Хэм» на выезд встретится с «Бёрнли».

Таблица чемпионата Англии

Календарь и результаты чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
 589 просмотров4 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
4 110 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться