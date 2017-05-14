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Дубль и ассист Филиппе Коутиньо принесли «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в АПЛ
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде крупно победил лондонский «Вест Хэм» – 4:0.
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 0:4
Голы:
0:1 – Дэниэл Старридж, 35'
0:2 – Филиппе Коутиньо, 57'
0:3 – Филиппе Коутиньо, 62'
0:4 – Дивок Ориджи, 76'
- Полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо забил 2 мяча и отдал голевой пас.
- «Ливерпуль» набрал 73 очка и вернулся на третье место Премьер-лиги.
- «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» – на 4, но у обоих клубов игра в запасе.
- «Молотки» – 12-е с 42 баллами.
- В заключительном туре АПЛ команды сыграют 21 мая в 17:00 (мск): «Ливерпуль» примет «Мидлсбро», «Вест Хэм» на выезд встретится с «Бёрнли».
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