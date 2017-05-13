«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ

Последние сезоны АПЛ бросают вызов уникальному достижению Тьерри Анри – в кампании-2002/2003 француз зарегистрировал 20 результативных передач. Два года назад на аналогичных скоростях по Англии рассекал Сеск Фабрегас, но до рекорда ему не хватило всего двух ассистов. В прошлом чемпионате Месут Озил обошел испанца, но тоже сошел с дистанции – таланта хватило только на 19 передач.

Кевин де Брёйне едва ли обойдет коллег уже в этом сезоне – 15 ассистов за три тура до конца, но бельгиец выгодно отличается от всех, кто претендовал на свержение Анри в прошлом. Если Фабрегас был королем дальних передач, а Озил зажигал в зоне десятки, то Кев сочетает их лучшие качества независимо от амплуа.

«Я привык играть на шести разных позициях, для меня это не проблема, – подчеркивает Кевин. – Я всегда меняюсь местами с партнерами по команде и не жду ничего другого. Самое главное, как ты интерпретируешь свою роль, остальное не важно».

С этими словами Де Брёйне выступил еще в сентябре – к середине мая у него набралось уже восемь позиций, на которых он провел минимум один матч. Эксперименты Пепа Гвардиолы зашли настолько далеко, что бельгиец действовал даже в опорной зоне. На продуктивности КДБ это не отразилось: только после его перевода на должность шестерки «Сити» задвигался в ответном матче с «Монако».

Кев ассистировал с пяти амплуа, особенно часто (семь раз) на позиции ложной восьмерки. Именно так Де Брёйне назвал роль игрока, который начинает движение в центре поля, но подхватывает мяч ближе к флангу. Интерпретация Кевина идеально стыкуется с главным тренерским штрихом Гвардиолы последних лет – изоляцией вингеров вроде Дугласа Косты и Рахима Стерлинга.

Алгоритм комбинации выглядит примерно так: Стерлинг получает мяч максимально широко, вытягивает на себя левого защитника, тогда как Де Брёйне врывается в коридор между левым защитником и центральным. Чтобы довести мяч до штрафной, он не выдумает ничего лишнего: одним касанием обрабатывает пас, вторым отправляет кросс. По точным навесам с игры (полтора за матч) бельгиец лидирует в АПЛ вместе с Гильфи Сигурдссоном.

Передачи Де Брёйне с правого фланга под удар. Желтым выделены ассисты

Еще одна прихоть Гвардиолы – тщательная подготовка к сопернику – вылилась в пугающую эффективность Кевина на стандартах. Чуть меньше трети ассистов Де Брёйне (4 из 15) пришлись именно на штрафные и корнеры – по этому показателю бельгийца опережает только Сигурдссон.

Особенно показателен в этом плане осенний матч с «Борнмутом». Заметив, что находящиеся в стенке соперники неизменно подпрыгивали в предыдущих играх, Гвардиола поручил Кевину пробить низом. Де Брёйне исполнил задумку тренера, заставил гостей раскрыться, после чего зажег две голевые контры «Сити». Символично, что в обоих случаях результативный балл (ассист + гол) получал Стерлинг – так бельгийский талант отплатил партнеру за созданное для навесов пространство.

Наконец, последнее преимущество Де Брёйне перед Озилом и Фабрегасом – работа без мяча. Если Месут уклоняется от прессинга (Венгер даже снял с немца часть оборонительных обязанностей), а Сеск выдергивается на соперника в отрыве от остальных, то Кевин понимает важность согласованных действий. «Нет такого понятия, как индивидуальный прессинг. Нужно знать, где находиться в тот или иной момент, и координировать свои передвижения с партнерами. Сейчас абсолютно каждый игрок «Сити» пашет на поле», – рассказал Кевин.

Иллюстрацией к меткому замечанию Де Брёйне стал гостевой матч против «Барсы». Несмотря на разгромные 0:4, «горожане» усложнили жизнь владельцам «Камп Ноу»: до перерыва хозяева сделали всего 22 передачи на чужой трети поля. Неспособность довести мяч до MSN скрывалась за лютым прессингом «Сити», главную роль в котором выполнял снова Кевин: бельгийца целенаправленно перевели в нападение, чтобы тот давил на защитников и перекрывал линию паса на Бускетса.

Гвардиола уверен: «Он особенный, выдающийся игрок. Он может сделать все что угодно. Без мяча он первым вступает в отбор, а с мячом демонстрирует удивительное видение поля. Если вы хотите сравнений с Месси, то я скажу вам вот что: конечно, у Лео есть отдельный столик, и подпустить к нему никого нельзя. Но вот за соседний Кевин вполне может сесть».

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