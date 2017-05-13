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«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ

«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ
Вячеслав Палагин

53 мин. назад

Бельгиец не зависает в многозадачном режиме.

Последние сезоны АПЛ бросают вызов уникальному достижению Тьерри Анри – в кампании-2002/2003 француз зарегистрировал 20 результативных передач. Два года назад на аналогичных скоростях по Англии рассекал Сеск Фабрегас, но до рекорда ему не хватило всего двух ассистов. В прошлом чемпионате Месут Озил обошел испанца, но тоже сошел с дистанции – таланта хватило только на 19 передач.

Кевин де Брёйне едва ли обойдет коллег уже в этом сезоне – 15 ассистов за три тура до конца, но бельгиец выгодно отличается от всех, кто претендовал на свержение Анри в прошлом. Если Фабрегас был королем дальних передач, а Озил зажигал в зоне десятки, то Кев сочетает их лучшие качества независимо от амплуа.

«Я привык играть на шести разных позициях, для меня это не проблема, – подчеркивает Кевин. – Я всегда меняюсь местами с партнерами по команде и не жду ничего другого. Самое главное, как ты интерпретируешь свою роль, остальное не важно».

С этими словами Де Брёйне выступил еще в сентябре – к середине мая у него набралось уже восемь позиций, на которых он провел минимум один матч. Эксперименты Пепа Гвардиолы зашли настолько далеко, что бельгиец действовал даже в опорной зоне. На продуктивности КДБ это не отразилось: только после его перевода на должность шестерки «Сити» задвигался в ответном матче с «Монако».

Кев ассистировал с пяти амплуа, особенно часто (семь раз) на позиции ложной восьмерки. Именно так Де Брёйне назвал роль игрока, который начинает движение в центре поля, но подхватывает мяч ближе к флангу. Интерпретация Кевина идеально стыкуется с главным тренерским штрихом Гвардиолы последних лет – изоляцией вингеров вроде Дугласа Косты и Рахима Стерлинга.

Алгоритм комбинации выглядит примерно так: Стерлинг получает мяч максимально широко, вытягивает на себя левого защитника, тогда как Де Брёйне врывается в коридор между левым защитником и центральным. Чтобы довести мяч до штрафной, он не выдумает ничего лишнего: одним касанием обрабатывает пас, вторым отправляет кросс. По точным навесам с игры (полтора за матч) бельгиец лидирует в АПЛ вместе с Гильфи Сигурдссоном.

Передачи Де Брёйне

Передачи Де Брёйне с правого фланга под удар. Желтым выделены ассисты

Еще одна прихоть Гвардиолы – тщательная подготовка к сопернику – вылилась в пугающую эффективность Кевина на стандартах. Чуть меньше трети ассистов Де Брёйне (4 из 15) пришлись именно на штрафные и корнеры – по этому показателю бельгийца опережает только Сигурдссон.

Особенно показателен в этом плане осенний матч с «Борнмутом». Заметив, что находящиеся в стенке соперники неизменно подпрыгивали в предыдущих играх, Гвардиола поручил Кевину пробить низом. Де Брёйне исполнил задумку тренера, заставил гостей раскрыться, после чего зажег две голевые контры «Сити». Символично, что в обоих случаях результативный балл (ассист + гол) получал Стерлинг – так бельгийский талант отплатил партнеру за созданное для навесов пространство.

Наконец, последнее преимущество Де Брёйне перед Озилом и Фабрегасом – работа без мяча. Если Месут уклоняется от прессинга (Венгер даже снял с немца часть оборонительных обязанностей), а Сеск выдергивается на соперника в отрыве от остальных, то Кевин понимает важность согласованных действий. «Нет такого понятия, как индивидуальный прессинг. Нужно знать, где находиться в тот или иной момент, и координировать свои передвижения с партнерами. Сейчас абсолютно каждый игрок «Сити» пашет на поле», – рассказал Кевин.

Иллюстрацией к меткому замечанию Де Брёйне стал гостевой матч против «Барсы». Несмотря на разгромные 0:4, «горожане» усложнили жизнь владельцам «Камп Ноу»: до перерыва хозяева сделали всего 22 передачи на чужой трети поля. Неспособность довести мяч до MSN скрывалась за лютым прессингом «Сити», главную роль в котором выполнял снова Кевин: бельгийца целенаправленно перевели в нападение, чтобы тот давил на защитников и перекрывал линию паса на Бускетса.

Гвардиола уверен: «Он особенный, выдающийся игрок. Он может сделать все что угодно. Без мяча он первым вступает в отбор, а с мячом демонстрирует удивительное видение поля. Если вы хотите сравнений с Месси, то я скажу вам вот что: конечно, у Лео есть отдельный столик, и подпустить к нему никого нельзя. Но вот за соседний Кевин вполне может сесть».

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