Защитник «Челси» Джон Терри – первый пятикратный чемпион Англии не из «МЮ»

Легендарный защитник «синих» выиграл вместе с клубом пятый титул чемпионов Англии. Терри выступает за основную команду «Челси» с 1998 года и принял участие в победных сезонах 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17.

По количеству чемпионских титулов Джон догнал Роя Кина, стал первым капитаном и игроком не из «МЮ», который пять раз поднимал кубок.

Ранее «Челси» объявил, что Терри покинет клуб по окончании сезона.

За 19 лет в клубе Терри сыграл 489 матчей и забил 40 голов.

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