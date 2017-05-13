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Защитник «Челси» Джон Терри – первый пятикратный чемпион Англии не из «МЮ»
Капитан покидает клуб на мажорной ноте.
Легендарный защитник «синих» выиграл вместе с клубом пятый титул чемпионов Англии. Терри выступает за основную команду «Челси» с 1998 года и принял участие в победных сезонах 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17.
По количеству чемпионских титулов Джон догнал Роя Кина, стал первым капитаном и игроком не из «МЮ», который пять раз поднимал кубок.
- Ранее «Челси» объявил, что Терри покинет клуб по окончании сезона.
- За 19 лет в клубе Терри сыграл 489 матчей и забил 40 голов.
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