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Антонио Конте – четвертый тренер в истории АПЛ, выигравший титул в дебютный сезон

Конте – четвертый тренер в истории АПЛ, выигравший титул в дебютный сезон
Eurosport

9 мин. назад

Список красавцев пополнился еще одним.

«Челси» выиграл чемпионат Англии в сезоне-2016/17 и в шестой раз в истории. Антонио Конте, возглавивший «синих» летом 2016 года, стал четвертым тренером, который привел клуб к чемпионству в АПЛ в дебютный сезон.

Ранее подобного достижения добивались Жозе Моуринью в сезоне-2003/04, Карло Анчелотти в сезоне-2009/10 и Мануэль Пеллегрини в сезоне 2013/14.

  • «Челси» набрал 87 очков, у «Тоттенхэма» на 10 баллов меньше и три игры в запасе.
  • Продолжит ли Конте работу с клубом по окончании сезона, неизвестно.

Аккаунт в инстаграме, который очень даже

За кого тебе болеть – Моуринью или Конте

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